Звільнення Дніпропетровщини: у Генштабі розповіли, яку територію контролює ворог

Бої точаться в районі одного населеного пункту.

Наразі звільнення Дніпропетровщини від російських військ триває, і контроль над областю ще не відновлено. Про це Суспільному повідомили джерела в Генштабі.

"Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії продовжуються", – прокоментували ситуацію військові.

Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває з січня 2026 року. За даними Генштабу, у її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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При цьому, за даними мапи DeepState, українські військові звільнили населені пункти Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське.

Новини з фронту

З 29 січня по серпень 2026 року Сили оборони звільнили 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Під час двох етапів української наступальної кампанії, українськими захисниками було звільнено чи відновлено контроль над 745 квадратними кілометрами.

Також повідомлялось, що морпіхи 505-го батальйону та десантники 79-ї ОДШБр повністю зачистили село Товсте на Донеччині від російських окупантів і підняли над ним український прапор.

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