Від Єгипту до Угорщини: 'Росатом' звинуватили в умисній недбалості на об’єктах, – Politico

Технології компанії порушують стандарти безпеки, пише видання.

Державну атомну компанію "Росатом", що веде діяльність у Євросоюзі, звинувачують у порушенні стандартів безпеки. Технічні недоліки виявлено на об’єкті в Єгипті, пише Politico.

У конфіденційному листі від 4 червня, адресованому керівнику "Росатома", Управління атомних електростанцій Єгипту описує виявлені дефекти, що впливають на декілька реакторних блоків, та порушення культури ядерної безпеки під час будівництва першої в країні атомної електростанції Ель-Дабаа.

У листі також згадується "умисна недбалість" з боку однієї з офіційних осіб, задіяних у проекті. Крім того, в документах описуються затримки будівництва та інженерні проблеми, виявлені в результаті власних перевірок проекту компанією "Росатом".

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році "Росатом" намагався переконати європейські уряди, що залишається надійним та компетентним постачальником на ринку атомної енергетики. Але звинувачення у порушеннях безпеки можуть посилити існуючі занепокоєння щодо діяльності контрольованої Кремлем компанії в ЄС.

Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі заявив у липні, що він очікує завершення будівництва всіх чотирьох реакторів Ель-Дабаа до 2030 року. Перший реакторний блок має почати виробляти електроенергію до 2028 року. Ядерне паливо на об'єкт ще не завезено.

Єгипетський проєкт "Росатома" використовуватиме ту ж технологію, яка лежить в основі угорського проекту "Пакш II", що підтримується Кремлем і неодноразово викликав напруженість між Будапештом та Європейською комісією.

Корпорація, контрольована Кремлем, також має проекти електростанцій у Туреччині та Китаї. Всередині ЄС під вогнем критики опинилася Німеччина за схвалення угоди в липні, яка дозволить одній з дочірніх компаній "Росатома" допомогти у виробництві ядерних паливних стрижнів для електростанції в Нижній Саксонії.

В чому звинувачують "Росатом"

Після повного введення в експлуатацію комплекс Ель-Дабаа міститиме чотири ядерні реакторні блоки російського проектування. За інформацією, незавершені реакторні блоки вже мають дефекти.

"Спостерігалося повторне виявлення серйозних дефектів бетону, включаючи порожнечі за металевою обшивкою на блоці 4, дефекти фундаментних плит блоків 1, 2 та 3, ремонт яких зайняв рік, та дефекти стільникової структури в циліндричній стіні будівлі реактора на блоці 4", – ідеться в документі.

Управління атомних електростанцій Єгипту звинувачує "Росатом" у "оманливих методах" та "фіктивній роботі". Росіяни намагаються довести, що будівництво станції завершено більш ніж наполовину, "тоді як візуальний огляд на місці чітко показує, що основні будівлі ядерного острова все ще перебувають на стадії підземного будівництва".

Повідомляється, що у "Росатомі" також панує непрофесійна культура на робочому місці. Працівників ловили на роботі з забороненими алкогольними напоями, вони використовували підроблені перепустки та видавали себе за інших, щоб отримати несанкціонований доступ, а також зробили кілька фотографій та відео, знятих на будівельному майданчику, які потрапили в соціальні мережі.

У листі згадується серйозна аварія на будівельному майданчику, в результаті якої робітник отримав важкий відкритий перелом, а потім його таємно перевезли до приватного автомобіля, а не до місцевої швидкої допомоги, що, за словами єгипетської влади, було зроблено навмисно, щоб приховати інцидент.

Британські аналітики з питань оборони та безпеки ще раніше застерігали західні країни від ведення бізнесу з "Росатомом", посилаючись на його глибокі зв’язки з російською розвідкою та його роль у примусовому управлінні окупованою Запорізькою атомною електростанцією в Україні за допомогою військової сили.

Проект "Росатома" в Угорщині "Пакш II" – головні новини

В лютому в Угорщині почалося будівництво російської АЕС "Пакш II" за сприяння колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Проект фінансується Кремлем за рахунок мільярдних кредитів Будапешту. В Greenpeace вказують, що дана практика порушує законодавство ЄС, а сам проект базується на дорогій, застарілій та ризикованій технології.

Уряд Угорщини нещодавно розпочав перевірку "Пакш II", поставивши під сумнів її високу вартість та зв'язки з Путіним. Чинний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що "Пакш II" мала запрацювати до 2024 року. Натомість Угорщина витратила приблизно 2,8 мільярда євро на об’єкт, який він описав як "не більше ніж склади та дві великі бетонні ями".

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