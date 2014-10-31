Яценюк обговорив з Байденом газове питання

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому, передає ТАСС.

"Обидва керівники обговорили тему переговорів про постачання газу в Україну після одностороннього рішення Росії припинити постачання у червні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що мова йшла про "розширену міжнародну програму фінансової підтримки України".

"Віце-президент зазначив, що розраховує на обговорення того, яким чином США можуть надати подальшу підтримку України у ході його візиту до Києва наступного місяця", - повідомили в Білому домі.