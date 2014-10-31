Яценюк обговорив з Байденом газове питання
02:44, 31 жовтня 2014Політика
0 0
Віце-президент США Джозеф Байден обговорив з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком газове питання і можливість розширення програми фінансової підтримки України міжнародним співтовариством.
Яценюк обговорив з Байденом газове питання і розширення фіндопомоги Україні / Фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому, передає ТАСС.
"Обидва керівники обговорили тему переговорів про постачання газу в Україну після одностороннього рішення Росії припинити постачання у червні", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЯценюк: остаточне рішення щодо газового контракту прийме арбітраж
Зазначається, що мова йшла про "розширену міжнародну програму фінансової підтримки України".
"Віце-президент зазначив, що розраховує на обговорення того, яким чином США можуть надати подальшу підтримку України у ході його візиту до Києва наступного місяця", - повідомили в Білому домі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter