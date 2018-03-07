Суд дозволив спецрозслідування щодо махінацій Курченка: йому загрожує до 15 років в’язниці
Сьогодні слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сергія Курченка.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ на сторінці у Facebook.
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В повідомленні сказано, що, зокрема, ГПУ отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Курченка «у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду».
«Спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є С. Курченко, сягають понад 14 млрд грн», - повідомили в ГПУ.
Правоохоронці також повідомили, що за відповідними фактами Курченку повідомлено про підозру.
«Санкція найтяжчої з інкримінованих статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років», - йдеться в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У зв’язку із цим його оголошено у розшук.
Ухвалою слідчого судді Курченку обрано запобіжний захід – тримання під вартою.