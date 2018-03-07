Суд дозволив спецрозслідування щодо махінацій Курченка: йому загрожує до 15 років в’язниці

В відомстві зауважили, що санкція найтяжчої з інкримінованих статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Сьогодні слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сергія Курченка.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ на сторінці у Facebook.

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В повідомленні сказано, що, зокрема, ГПУ отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Курченка «у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду».

«Спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є С. Курченко, сягають понад 14 млрд грн», - повідомили в ГПУ.

Правоохоронці також повідомили, що за відповідними фактами Курченку повідомлено про підозру.

«Санкція найтяжчої з інкримінованих статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У зв’язку із цим його оголошено у розшук.

Ухвалою слідчого судді Курченку обрано запобіжний захід – тримання під вартою.