Курченко підтримує тісні бізнесові зв'язки з людьми із оточення Порошенка - ЗМІ

Журналісти виявили, що взаємини з так званою "сім'єю" Януковича у наближених до влади осіб і далі тривають.

Навколо наближених до президента України Петра Порошенка осіб назріває новий скандал. Цього разу є прямі підстави вважати, що люди глави держави підтримують товарно-грошові відносини з утікачем-младоолігархом Януковича Сергієм Курченком.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Усе знову почалося з відомого телеканалу Al Jazeera, який, здається, взявся за українську владну верхівку всерйоз. І розповсюдив своє нове розслідування про несплату велетенської суми податків, зароблених на перепродажу "Українського медіа-холдингу".

Утім, журналістка ТСН Ольга Василевська провела власне розслідування і виявила, що взаємини з так званою "сім'єю" Януковича у наближених до влади і далі тривають.

Як стверджує "ТСН.Тиждень", є докази, що придбаний Курченком за шалені гроші "Український медіа-холдинг" знову повертається колишнім господарям - екс-голові Адміністрації президента Борису Ложкіну і депутату від "БПП" Григорію Шверку. Зокрема, йдеться про радіостанцію "Наше радіо". ТСН встановила зв'язок між офшоркою, яка володіє цим активом і офшоркою колишнього голови президентської адміністрації Бориса Ложкіна.

Читайте такожСуд заарештував власність медіахолдингу UMH Курченка

Є підстави вважати, що "Наше радіо" стало розмінною монетою, якою Курченко розрахувався за зняття арешту з УМХ в суді ще 2015 року, коли ГПУ очолював Віталій Ярема. Арешт був знятий для того, щоби Курченко міг сплатити свій кредит перед "Укрексімбанком" у розмірі 160 мільйонів доларів. Ця транзакція відбулася з рахунків так званого "общака Януковича" - кіпрських компаній, на рахунках яких концентрувалися крадені в українців гроші.

Нині генпрокурор Юрій Луценко знову заарештував ці активи і намагається передати їх у власність держави. Генпрокуратура поки що не висунула підозр нинішнім чиновникам, уплутаних у схемі. Але такої можливості не відкидає.

"У разі, якщо будуть здобуті докази про причетність до легалізації відмивання коштів інших осіб, буде поставлене питання про притягнення їх до відповідальності, незалежно від їхнього статусу і посади", - сказав прокурор Генпрокуратури Андріан Лупу.