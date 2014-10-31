Порошенко погодився залишити Яценюка прем'єром

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Запропонував фракції БПП висунути на посаду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка", - написав Порошенко.

Запропонував фракції БПП висунути на посаду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. pic.twitter.com/UzDx2z7PW0 — Петро Порошенко (@poroshenko) October 31, 2014

Пізніше стало відомо, що партія «Блок Петра Порошенка» підтримає кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем’єр-міністра нового коаліційного уряду за умови детального погодження плану спільної діяльності. Таке рішення було озвучене під час першого засідання майбутньої фракції, повідомляється на сайті політсили.

Читайте такожПорошенко погодився залишити Яценюка прем'єром - Найєм"За попередніми даними, фракція партії «Блок Петра Порошенка» вже становить 150 депутатів. Це 132 кандидати, обрані в загальнодержавному та одномандатних округах, а також 18 самовисуванців, яких партія підтримала на виборах. На засіданні було також делеговано представників до переговорної групи щодо утворення коаліції – Юрія Луценка, Володимира Гройсмана та Віталія Ковальчука", - йдеться також в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, президент України Петро Порошенко запропонував фракції "Блоку Петра Порошенка" висунути на посаду прем'єр-міністра кандидатуру Яценюка.