Рубан готував масові терористичні атаки - Порошенко

За словами президента, метою злочинців було дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки.

Президент України Петро Порошенко доручив голові Служби безпеки Василю Грицаку взяти під особистий контроль розслідування справи затриманого з арсеналом зброї керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з Грицаком, заслуховуючи доповідь про затримання Рубана.

“Я прошу генерала Грицака, навіть не прошу, а наказую взяти під свій особистий контроль розслідування цієї справи. Хочу наголосити, що мова йде не про перевізника, ви отримаєте абсолютно неспростовні докази, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні, і яка для цього була задіяна мережа. Розслідувати в найкоротший термін, притягти до відповідальності, проінформувати суспільство і забезпечити мир та спокій громадян. Бо мета була одна — дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки”, - зазначив Порошенко.

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Президент також подякував офіцерам-оперативникам за блискуче виконання операції.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

У клопотанні слідчі просять суд застосувати до Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14(готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.