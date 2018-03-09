Затримання Рубана: в СБУ заговорили про найбільший рівень терористичної загрози за часів незалежності

За словами голови СБУ, вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що СБУ вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах.

Про це він заявив під час зустріч з президентом Петром Порошенком.

“Вдалося попередити масштабні терористичні акти, які мали бути вчинені найближчим часом в місті Києві та інших містах України. Вчора, 8 березня 2018 року, при спробі переміщення на підконтрольну Україні територію з непідконтрольної був затриманий громадянин України Володимир Рубан з великим об'ємом засобів ураження. Це зброя, боєприпаси, вибухові матеріали, кулемети та інші військові засоби ураження”, - заявив Грицак.

За словами голови СБУ, рівень терористичної загрози для українців був найбільшим за часів незалежності держави.

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“Злочинна діяльність цієї групи документувалася нами протягом тривалого часу, завдяки чому вдалося встановити багато деталей готування цього злочину. Хочу повідомити, що рівень терористичної загрози для українців, ми вважаємо, був найбільший за часів незалежності нашої держави”, - сказав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Сьогодні суд обирає Рубану запобіжний захід. У клопотанні слідчі просять суд застосувати до Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14(готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї.