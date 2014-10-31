Луценко може стати головою фракції БПП
14:49, 31 жовтня 2014Політика
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Кандидата у народні депутати від партії “Блок Петра Порошенка” Юрія Луценка запропоновано на посаду голови майбутньої фракції БПП у новій Верховній Раді.
Луценко може стати головою фракції / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після першої організаційної зустрічі майбутньої фракції повідомив сам Луценко.
Він зазначив, що на зустрічі було ухвалено попереднє рішення щодо формування керівних органів майбутньої фракції. “Ми маємо близько 7 кандидатур на керівництво (фракцією - УНІАН), які будуть остаточно сформовані вже під час першого засідання повноцінної фракції “Блоку Петра Порошенка” у Верховній Раді”, - сказав Луценко.
Читайте такожКандидати в депутати не виключають бійок у новій РадіЗа його словами, одним із кандидатів на керівництво фракцією є він, а також висунуто й інших кандидатів.
Водночас, сказав Луценко, “на 5 заступників є 7 пропозицій”.
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