"Тисячі загиблих, збиралися розстріляти центр Києва": в СБУ розповіли подробиці запланованого теракту за участю Рубана

За словами голови СБУ, в Україні мав виникнути хаос, що спричинило би вихід людей на вулиці, перекидування армії з Донбасу до столиці.

Терористичний акт, в організації якого брав участь керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, планувалося здійснити у центрі Києва, мали загинути тисячі осіб.

Про це на прес-конференції розповів голова СБУ Василь Грицак, передає ТСН. "Надалі ми дамо свідчення того, що планувалося здійснити масовий теракт. З мінометів збиралися розстріляти центральну частину міста Києва. Мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові. Йшлося про тисячі загиблих", - сказав Грицак.

За його словами, в Україні мав виникнути хаос, що спричинило би вихід людей на вулиці, перекидування армії з Донбасу до столиці, аби склалася картинка, що в Україні дійсно відбувається громадянська війна.

На конференції показали відеозаписи, на яких видно, як підозрюваний та представники терористів навантажують автомобіль боєприпасами, а також момент затримання Рубана і обшук вантажівки.

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Більше інформації голова СБУ надати не зміг через заборону оприлюднення великої кількості інформації.

Раніше повідомлялося, що суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 60 діб. 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14(готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Сьогодні голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За його словами, Рубан перевозив із непідконтрольних територій зброю, боєприпаси, вибухівку, кулемети та інші військові засоби ураження.