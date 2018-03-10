Климпуш-Цинцадзе: поява України у переліку країн-аспірантів є визнанням мети Києва бути членом НАТО

В альянсі є розуміння того, чого хоче Україна у своїх відносинах з Альянсом.

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе констатує, що внесення України на сайті НАТО до переліку країн-аспірантів є визнанням мети Києва набути членства в організації.

Так вона в суботу в Брюсселі прокоментувала відповідну інформацію власному кореспонденту УНІАН.

«На офіційному сайті альянсу вже чітко відображено, що Україна є однією з чотирьох країн, які прагнуть набути членства в НАТО. Це є результатом серйозних зусиль за лаштунками, як команди дипломатів, так і глави держави», - констатувала віце-прем’єр.

Читайте такожПорошенко: наступна мета України в НАТО – План дій щодо членства в Альянсі

За словами Климпуш-Цинцадзе, не так давно президент України Петро Порошенко надіслав листа до генсека НАТО Єнса Столтенберга з «поясненнями того, які зміни відбулися в нашому законодавстві, як ми бачимо наше майбутнє щодо взаємин з альянсом».

«Ми бачимо, що є розуміння та визнання того, що Україна визначила для себе стратегічною метою членство в НАТО», - наголосила вона.

За словами віце-прем'єра, саме з "визнання конкретики та усвідомлення ситуації починається черговий етап великого шляху, який ми маємо пройти для того, щоб стати членами НАТО в перспективі".