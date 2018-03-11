Чубаров розповів про підготовку окупантів до "виборів" в Криму

Пропагандисти намагаються продемонструвати, що кримські татари нібито стали лояльні до Росії, зазначив Чубаров

Пропагандисти в Криму виконують план щодо забезпечення більшого рівня явки на президентські вибори, ніж у Росії. Якщо в Росії домагаються явки 70% за 70% голосів за чинного президента, то в Криму планують повторити результати "референдуму".

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі каналу "112 Україна".

З цією метою, повідомив Чубаров, чиниться тиск на суспільство через авторитетних в ньому людей.

Зокрема, на "бесіди" викликаються мусульманські духівники, яким погрожують, що якщо їхні парафіяни не проголосують, вони позбудуться своїх посад.

"Мені дзвонили декілька імамів, які розповідали про це в подробицях", - підкреслив Чубаров.

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Крім того, ведеться робота з учителями в школах і викладачами в університетах. Від викладачів вимагають забезпечити явку на вибори студентів, від вчителів - батьків школярів.

Окремо ведеться робота з підприємцями, уточнив Чубаров.

"Підприємці дуже вразлива така категорія, їм прямо погрожують, що зламають їм бізнес, якщо не тільки вони самі, а й їх співробітники не прийдуть на вибори", - повідомив він.

Окрема увага приділяється кримським татарам, які практично проігнорували "референдум" 2014 року. Пропагандисти бажають "довести світу" не тільки єдність кримчан у підтримці Росії, але і те, що кримські татари за чотири роки окупації змінили свою думку і стали лояльні до російської влади.

Кримські окупаційні ЗМІ вже готують сюжети на день виборів, заявив Рефат Чубаров.

"З того, про що нас інформують - вже з ранку будуть показувати сюжети, як нібито люди в дуже такому доброму настрої, з великою охотою приходять на дільниці", - розповів Чубаров.

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Окрім цього, додав він, будуть зніматися відео з представниками різних національностей в національних косюмах, які нібито в такому вигляді прийшли на голосування.

"Будуть показувати людей у національних костюмах, болгар, німців, а ось тут кримські татари, а от українці у вишиванках, ось ці сюжети всі готуються", - уточнив Чубаров.

Він розповів, що вже зараз пропагандисти не впевнені в тому, що їм вистачить місцевих жителів, і почали залучати трудових мігрантів, які прибули на окупований півострів з 2014 року.

"Вони вже проводять роботу з мобілізації трудових мігрантів, збирають людей, які працюють на терміналі Сімферопольського аеропорту, на будівництві військової дороги "Таврида", людей таких, скажімо, неслов'янської зовнішності. Їх теж будуть використовувати на виборах, щоб сказати, що це місцеві прийшли на вибори", - розповів глава Меджлісу.