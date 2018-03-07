У МЗС розповіли, як реагуватимуть на "вибори" президента РФ в окупованому Криму

Українські дипломати обіцяють серйозну реакцію на проведення Росією виборчого процесу на тимчасово окупованому півострові.

Україна наполягатиме на запровадженні санкцій проти усіх організаторів виборів президента Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму, які мають відбутися 18 березня.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5-го каналу».

Зокрема, її запитали про правові наслідки для РФ в контексті проведення виборів в окупованому Криму.

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"Я думаю, що ми будемо реагувати і реагувати дуже серйозно, оскільки у нас є цілий масив двосторонніх договорів, включаючи і Великий договір (Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією - УНІАН), і це буде ще одним черговим, але дуже суттєвим порушенням цього Великого договору", - наголосила Зеркаль.

Вона запевнила, що реакція України "не забариться", і спочатку це буде політична реакція.

При цьому Зеркаль сказала, що реакція стосуватиметься представників окупаційної влади в Криму, колаборантів і учасників виборів.

"Ми вже зараз відпрацьовуємо увесь цей спектр людей - які колаборанти, які беруть участь у виборчих комісіях, які допомагають проведенню виборів, і так само, як ми реагували на вибори до Держдуми, ми також будемо реагувати і зараз", - заявила заступник глави МЗС.

Вона нагадала, що після 18 вересня 2016 року, коли в окупованому Криму пройшли вибори депутатів Державної думи РФ, тоді "спрацювала наша домовленість з литовцями, які внесли всіх цих людей у санкційні списки".

"І литовські санкційні списки фактично використовуються для всієї Шенгенської зони", - заявила Зеркаль.

Водночас, її запитали, чи будуть наслідки для тих мешканців Криму, які, зберігши українські паспорти, прийдуть на дільниці для голосування за президента РФ на півострові.

"Доволі важко застосувати санкції до якоїсь частини населення Криму як такого, звичайно, це буде проблематично. Що стосується тих, хто бере участь безпосередньо у виборчому процесі, членів виборчих комісій, дійсно - це буде санкційний режим", - наголосила Зеркаль.

Також вона сказала, що немає засобів, аби відстежити, чи ходила певна людина в Криму на виборчі дільниці.