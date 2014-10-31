Суд у справі екс-мера Слов’янська Штепи призначений на 5 листопада

Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат Штепи Вячеслав Дейниченко.

За його даним, підготовче судове засідання у справі екс-мера призначене на 12.30 середи, 5 листопада, в Червонозаводському районному суді Харкова.

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Дейниченко наголосив, на цьому засіданні захист подаватиме кілька клопотань.

Він зазначив, що згідно з ст. 32 та ст. 34 Кримінально-процесуального кодексу України, судове слухання має проходити за місцем скоєння правопорушення, тобто у Слов’янську. Виходячи з цього, на підготовчому засіданні захист подасть клопотання про перенаправлення справи з Червонозаводського суду Харкова до Слов'янського міськрайонного суду.

«На підготовчому судовому засіданні ми будемо говорити, що ця справа не підсудна Червонозаводському суду Харкова, і вона повинна розглядатися за місцем скоєння злочину і за місцем всіх свідків», - сказав Дейниченко.

Адвокат висловив переконання, що активна фаза антитерористичної операції в Слов’янську не проводиться, тому судове засідання там проводитися може. На його думку, проведення судових засідань у Слов’янську дозволить також безпроблемно добиратися свідкам на слухання.

Дейниченко також наголосив, що захист подаватиме клопотання про розгляд справи судом присяжних.

На його думку, це дасть можливість більш об'єктивно розглянути справу по суті.

Адвокат звернув увагу на те, що Штепа за весь час досудового слідства була допитана лише один раз – у день затримання, й усі клопотання захисту про додаткові допити були відхилені.

На його думку, під час слідства було допущено низку процесуальних порушень. Зокрема, не були призначені, згідно до ст. 242 КПКУ, експертизи, які б встановили матеріальну шкоду та причини смерті осіб.

Дейниченко наголосив, що Нелю Штепу обвинувачують у 117 смертях, тобто всіх загиблих у Слов’янську та сусідніх населених пунктах із 12 квітня, моменту захоплення міста, до дня його звільнення, та великій кількості поранених осіб.

Адвокат підкреслив, що не були проведені необхідні експертизи, які би встановлювали істинні причини смерті всіх громадян, а також за допомогою судово-товарної експертизи не було встановлено суму та причини збитків, нанесених об’єктам інфраструктури.

«Просто на словах вказано, що стільки-то людей загинуло, причина смерті в основному невідома», - наголосив Дейниченко.

За його словами, також були відхилені клопотання про виклик та допит свідків, котрі б могли підтвердити ті чи інші факти.

Адвокат вважає, що у слідства немає доказів того, що Штепа причетна до створення та брала участь у терористичних угрупованнях.

Як повідомляв УНІАН, колишнього мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні. Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

18 вересня Апеляційний суд Харківської області відхилив апеляцію захисту і залишив Штепу під вартою до 12 листопада.

8 жовтня їй було оголошено про підозру у вчиненні дій, передбачених передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Зокрема, екс-очільниця міста обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.

Сьогодні, 31 жовтня, прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі Штепи.