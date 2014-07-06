Екс-мера Слов'янська Штепу звільнили з полону, але ніхто не знає де вона

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яка протягом останнього часу була в полоні терористів, опинилася на свободі, пише ТСН.ua.

Як повідомив в коментарі кореспонденту ТСН секретар міськради Слов'янська Олександр Самсонов, Неля Штепа вже на волі, але де вона - ніхто не знає.

За його словами, звільнили Штепу ймовірно тоді ж, коли сили АТО вибили терористів зі Слов'янська. Проте, де вона може перебувати після звільнення, Самсонову невідомо.

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ТСН спробувала додзвонитися до самої Нелі Штепи, але вона одразу кинула слухавку, посилаючись на те, що зараз їй дуже погано і вона не може розмовляти.

Тим часом, в інтернеті шириться припущення, що вона могла поїхати до Артемівська. Але ця інформація не підтверджена.

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Водночас, сестра Нелі Штепи Надія на прохання кореспондента ТСН прокоментувати ймовірне місце перебування екс-мера, відмовилась взагалі будь-що говорити. Сама ж Надія зараз знаходиться в Києві.

Як повідомлялося раніше, терористи Слов'янська "призначили" полонену Штепу заступником самопроголошеного мера. Рідні колишньої голови міста стверджували, що її тримають силоміць.