У Балоги вважають, що регіонали домоглися свого

Заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Верховній Раді Оксана СЛЮСАРЕНКО вважає, що фракція Партії регіонів вже вичерпала всі пристойні приводи для подальшого блокування роботи ВР.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, на думку О.СЛЮСАРЕНКО, висунуті сьогодні парламентською фракцією Партії регіонів чергові умови для зняття блокади з роботи ВР означають відмову цієї політичної сили від досягнутих домовленостей, які відкривали шлях для розблокування роботи ВР.

Як пояснила О.СЛЮСАРЕНКО, минулої п`ятниці після тривалих консультацій фракції знайшли формулу виходу з глухого кута, в якому нині перебуває парламент. Фактично і більшість, і меншість погодилися з необхідністю відновлення повноцінної роботи Верховної Ради на основі консенсусних рішень. «Можна говорити, що відбулося вербальне парафування протоколу про наміри розблокувати Раду. Сторони вийшли на рішення, які влаштовували опозицію, і коаліція з ними погодилася. Підсумки переговорів, проведених протягом п`ятниці, давали підстави вважати, що сесійні засідання поновляться вже завтра, 4 березня», - сказала вона.

Однак, наголосила представник Президента у Верховній Раді, фракція Партії регіонів під надуманим приводом вкотре відкинула можливість виходу з внутрішньопарламентського протистояння. Ця обставина, за словами О.СЛЮСАРЕНКО, вказує на затяте небажання опозиції зняти блокаду з роботи ВР, в якому референдум щодо вступу в НАТО є лише зручною популістською ширмою. «Проте меншості, передусім фракції Партії регіонів, варто зрозуміти, що всі більш-менш пристойні приводи для подальшого блокування Ради вже повністю вичерпані. Хаос, який «регіони» внесли у парламент, давно викликає несприйняття й осуд навіть у їхніх симпатиків», - вважає О.СЛЮСАРЕНКО.

На її думку, єдиним виходом із цієї ситуації є негайний початок повноцінної роботи ВР, без будь-яких додаткових умов і застережень. «Опозиція домоглася свого: антинатівськими кульками, галасом і пікетами біля президії привернула до себе увагу. Цього досить, вже виторгувані всі дивіденди. Залишається тільки одне - починати працювати над законами, на інтереси країни», - сказала представник Президента у Верховній Раді.