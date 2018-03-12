У передвиборчій агітації Жириновського Київ назвали "столицею малоросійського округу"

Дивовижна за своїм рівнем безглуздості реклама закінчуються фразою: «Так міг би виглядати звичайний день президента Росії Володимира Жириновського».

Російським виборцям показують по телевізору політичну рекламу кандидата в президенти РФ, лідера ЛДПР Володимира Жириновського, у властивому йому імперському дусі.

У ролику, який називається «Звичайний день Президента РФ Володимира Жириновського», показують заголовки новин з майбутнього, яке нібито настане, якщо одіозний політик здобуде перемогу. Серед низки абсурдних заголовків присутній: «У столиці Малоросійського федерального округу (м. Київ) відкрилася виставка...».

Відео: ЛДПР Воронеж

Крім того, Жириновський у своїх роликах фантазує про «іржаву натовську техніку» і «голодуючу Європу», а також мріє, що жителі Аляски попросяться «повернутися до складу Росії».

Відео: ЛДПР Воронеж

Дивовижна за своїм рівнем безглуздості реклама закінчуються фразою: «Так міг би виглядати звичайний день президента Росії Володимира Жириновського».

Українська влада поки не відреагували на провокаційну агітацію скандального політика.