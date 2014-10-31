Українські та російські прикордонники будуть спільно контролювати пункти пропуску



Про це Назаренко доповів президенту України Петру Порошенку, цитує прес-служба глави держави.

Крім того, згідно з інформацією, Україна і Росія визначили механізми виходу на спільний контроль в п. п. Донецьк-Ізварине та Матвєєв Курган-Успенка.

Документ був підписаний 30 жовтня.

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Президент, у свою чергу, доручив голові Держприкордонслужби скласти ”дорожню мапу” з чітко визначеними датами ”для встановлення українського контролю над пунктами пропуску і забезпечення митного оформлення вантажів”.

Крім того, Порошенко доручив Назаренку до 4 листопада підготувати доповідь щодо забезпечення мобільних пунктів контролю на санітарній зоні в межах лінії зіткнення для недопущення терористів і вантажів.