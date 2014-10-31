Українські та російські прикордонники будуть спільно контролювати пункти пропуску
Голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко та в. о. голови Прикордонної служби Росії підписали протокол про спільний контроль у пункті пропуску Куйбишеве–Д`яково.
Про це Назаренко доповів президенту України Петру Порошенку, цитує прес-служба глави держави.
Крім того, згідно з інформацією, Україна і Росія визначили механізми виходу на спільний контроль в п. п. Донецьк-Ізварине та Матвєєв Курган-Успенка.
Документ був підписаний 30 жовтня.
Читайте такожЗМІ: Блокпости під Донецьком перейшли під охорону прикордонників
Президент, у свою чергу, доручив голові Держприкордонслужби скласти ”дорожню мапу” з чітко визначеними датами ”для встановлення українського контролю над пунктами пропуску і забезпечення митного оформлення вантажів”.
Крім того, Порошенко доручив Назаренку до 4 листопада підготувати доповідь щодо забезпечення мобільних пунктів контролю на санітарній зоні в межах лінії зіткнення для недопущення терористів і вантажів.