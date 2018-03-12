Могеріні пообіцяла розглянути можливість поїздки на Донбас наступного разу
Віце-президент Єврокомісії, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що готова розглянути можливість поїздки на схід України в рамках наступного візиту.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві.
За словами Могеріні, через брак часу під час поточного візиту не має змоги відвідати схід України, тому що завтра вранці має бути у Страсбурзі. "Тому мій візит має бути відносно коротким", - сказала вона.
"Я би, безсумнівно, розглянула питання відвідування Донбасу під час цього візиту. Я зроблю це наступного разу, коли приїду", - запевнила Могеріні.