Могеріні пообіцяла розглянути можливість поїздки на Донбас наступного разу

Вона пояснила, що завтра вранці має бути у Страсбурзі.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що готова розглянути можливість поїздки на схід України в рамках наступного візиту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві.

За словами Могеріні, через брак часу під час поточного візиту не має змоги відвідати схід України, тому що завтра вранці має бути у Страсбурзі. "Тому мій візит має бути відносно коротким", - сказала вона.

"Я би, безсумнівно, розглянула питання відвідування Донбасу під час цього візиту. Я зроблю це наступного разу, коли приїду", - запевнила Могеріні.