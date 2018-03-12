УКРОП скаржиться на системний тиск на опозицію з боку влади

В УКРОПі звернулися до міністра внутрішніх справ з вимогою посприяти якнайшвидшому розслідуванню злочинів проти партійців.

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» заявило про нові факти тиску на партію з боку влади. Так, 8 березня невідомі зловмисники підклали муляж вибухівки під двері офісу укропівців Сумщини, котрі допомагали містянам боротися зі свавіллям газових монополістів.

Про це йдеться у заяві партії, оприлюдненій на офіційному сайті політсили.

«10 березня в Українці на Київщині стався зухвалий напад на депутата міської ради, укропівця Максима Вінніка, який разом із громадою протистоїть забудові набережної. Ім’я кривдника відоме, напад відбувся при свідках у центрі міста», - наголошується у заяві.

«Утім, ми не здивуємося, якщо правоохоронці не поспішатимуть розслідувати ці спроби залякати опозиційну партію. Їхню неквапливість ми спостерігаємо на прикладі справ про напад на нашого однопартійця Євгена Дідківського у Коростишеві, підпал автомобіля депутата Житомирської обласної ради Наталії Кокітко та вбивство очільника Черкаської обласної організації партії Михайла Бінусова», – наголосили в партії.

В УКРОПі запевнили, що не припинять опозиційну діяльність та звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою посприяти якнайшвидшому й неупередженому розслідуванню злочинів проти партійців. Крім того, укропівці закликали Президента України Петра Порошенка не втрачати відчуття реальності з наближенням виборів.

«Гарант Конституції повинен дбати не про другий термін і контроль над Верховною Радою, а про збереження демократії в країні та захист її території від зовнішнього ворога!», - наголошується в заяві.