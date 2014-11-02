ЦВК ухвалила рішення про повторний підрахунок голосів на ОВК №50

Центрвиборчком зобов’язав ОВК на окрузі №50 здійснити повторний підрахунок голосів виборців на 16 виборчих дільницях.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК за підсумками засідання 1 листопада, передає Українська правда.

Перерахунок має бути здійснений на дільницях № 140220, 140223, 140226, 140233, 140742, 140743, 140745, 140746, 140750, 140751, 140753, 140754, 140755, 140756, 141071, 141086, з обов’язковим запрошенням та у присутності членів ДВК, щодо яких буде здійснюватися повторний підрахунок.

"Питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування в цьому окрузі повинно бути розглянуте до 3 листопада 2014 року включно", - йдеться у повідомленні.

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Також ЦВК розглянула заяву кандидата у нардепи в окрузі №50 Байсарова Л.В. щодо "наявного порушення виборчих прав виборців у вказаному окрузі".

"Наявність такого порушення заявник вбачає у невідповідності відомостей, що містяться у примірниках протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на вказаних виборчих дільницях. Прийнято рішення звернутися до ГПУ, МВС та передати їм копії заяв Байсарова Л.В. та Губарєва В.М. (довірена особа Байсарова), з доданими до них примірниками протоколів ДВК, а також копії поданих до Комісії протоколу ОВК ОВО № 50 та протоколів ДВК для перевірки та у разі виявлення підстав вжиття заходів", - зазначили у ЦВК.

Також у ЦВК повідомили, що станом на 1 листопада Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від 192 ОВК зі 198 одномандатних виборчих округів.

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Окрім того ЦВК включила до складу ОВК ОВО №59 чотири члена комісії замість тих членів цього ОВК, повноваження яких були достроково припинені Комісією 31 жовтня.

Цією ж постановою також було внесено зміни до складу ОВК ОВО № 50.

Як відомо, у день виборів 26 жовтня під ОВК 50 в Красноармійську (Донецька обл.) склалася критична ситуація: біля ОВК перебували озброєні люди, а міліція хоче вивести з приміщення окружкому всіх спостерігачів.

Раніше ОВК №50 у закритому режимі на своєму засіданні ухвалиларішення про позбавлення права присутності всіх спостерігачів, в тому числі від громадських організацій.