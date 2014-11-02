У ЦВК опрацювали вже 99,92% протоколів

Відповідно до інформації, розміщеній на офіційному сайті ЦВК, голоси виборців розподілились таким чином: за "Народний фронт" проголосували 22,14% виборців, за партію “Блок Петра Порошенка” - 21,82%, за "Об'єднання “Самопоміч” - 10,97%, за “Опозиційний блок” - 9,42%, за Радикальну партію - 7,44% і за “Батьківщину” - 5,68%.

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