Сумський прикордонний загін очолив полковник Ільчинський

Як повідомили в прес-службі Сумського прикордонного загону, Дмитро Ільчинський представлений персоналу загону.

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До цього часу Дмитро Ільчинський обіймав посаду заступника начальника штабу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Попередній начальник загону полковник Павло Лисак переведений для подальшого проходження служби в Східнорегіональне управління Держприкордонслужби.

Довідка УНІАН. Дмитро Ільчинський народився в 1969 році в році Кременчуці Полтавської області. Випускник Алма-Атинського вищого прикордонного командного училища 1992 року. Проходив службу на посадах коменданта прикордонної комендатури, начальника штабу прикордонного загону спеціального призначення, заступника начальника штабу Південного регіонального управління. У 2008 році закінчив Національну Академію Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. Брав участь у виконанні завдань щодо забезпечення правопорядку на державному кордоні в зоні проведення АТО.