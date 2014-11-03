Штаб АТО підтвердив звільнення "кіборгами" терміналу донецького аеропорту

Про це повідомляє "5 канал".

"Українські військові зачистили від бойовиків ще один термінал Донецького летовища і підняли над ним державний прапор", - сказав він.

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За його словами, терористи вже традиційно порушили режим перемир'я і обстріляли кілька позицій української армії.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що "кіборги" звільнили від бойовиків новий термінал аеропорту та підняли три українських прапори.