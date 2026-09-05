Нардепка попередила українців про суворі випробування

За її словами, громадянам слід сформувати необхідні побутові запаси.

Українська влада повинна припинити давати оптимістичні обіцянки та відверто попередити громадян про можливі суворі випробування під час майбутнього опалювального сезону. Таку заяву зробила членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Вона закликала українців не розраховувати на заспокійливі заяви, а завчасно подбати про власну безпеку та побутову готовність до холодів. Нардепка також наголосила, що людям варто реально оцінювати ризики та вживати конкретних заходів для виживання в складних умовах.

"Суспільству треба казати правду про зиму, а не годувати обіцянками. Готуйтесь, запасайтеся, виїжджайте з Києва, купуйте дрова", - заявила Бобровська.

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За її словами, громадянам слід сформувати необхідні побутові запаси, а за можливості розглянути варіант тимчасового виїзду зі столиці до більш пристосованих для проживання місць.

Попереждення про зиму

Раніше радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що наразі невідомо, як саме росіяни готуються до зимових атак. Однак ворог однозначно буде бити по українській енергетиці.

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