Аномальний серпень: сніг вкрив одну з найсухіших пустель світу (фото)

Цього року у Південній Півкулі панує незвично сувора зима.

Літо 2026 року виявилося незвичайно спекотним в Західній та Центральній Європі. Але у Південній Півкулі на ті самі місяці припала незвичайно холодна зима. Так, у серпні значні території пустелі Атакама на півночі Чилі опинилися під снігом, хоча цей регіон відомий надзвичайно сухим кліматом. Про це пише Indian Defence Review.

Видання зазначає, що Атакама належить до найсухіших місць на Землі, а в окремих районах роками може не випадати вимірювана кількість дощу. Водночас сніг тут уже спостерігали раніше, зокрема під час подібних подій у 2011 та 2025 роках. Однак серпневий епізод 2026-го відрізнявся насамперед масштабом.

"Одне з найсухіших пустельних місць на Землі раптово виглядало зовсім інакше після рідкісної атмосферної події, яка здивувала вчених і місцевих жителів", - йдеться у публікації.

Відео дня

Супутникові знімки NASA зафіксували різку зміну ландшафту між 6 та 14 серпня. Сніговий покрив поширився з Анд на частину пустелі. А знімок від 19 серпня показав, як нова хвиля снігу рухалася на захід, перетинаючи райони Атаками та наближаючись до узбережжя на південь від Антофагасти.

Негода також вплинула на роботу астрономічних обсерваторій, розташованих у цьому районі. Зокрема, комплекс ALMA на плато Чахнантор тимчасово призупинив роботу через сильний сніг і вітер. Як розповідає видання, для місцевих обсерваторій така погода є серйозною проблемою, адже вони розраховують на стабільні та сухі атмосферні умови.

Причиною незвичайних опадів стала рідкісна атмосферна конфігурація із так званими відсіченими циклонами – областями низького тиску, які відокремлюються від струменевої течії. Атмосферний науковець Рене Гарреауд з Університету Чилі розповів, що подібна система вже була пов’язана зі значним снігопадом у 2025 році.

Наприкінці серпня нова система сформувалася після відокремлення від великої улоговини низького тиску, яка простягалася над значною частиною Південної півкулі. Через це волога з прибережних районів змогла проникнути вглиб материка та принести опади туди, де зазвичай панує посушливий клімат.

Гарреауд наголосив, що кількість опадів досягла рівнів, "які рідко спостерігаються в цьому надзвичайно посушливому регіоні".

Особливо незвичайною ситуація була для узбережжя. У місті Тальталь за три дні випало майже 40 міліметра дощу – приблизно у десять разів більше за середню річну кількість опадів для цього населеного пункту.

Втім, незвичайна погода мала не лише вражаючий вигляд. Сильні дощі спричинили раптові паводки та селеві потоки, пошкодивши будинки й вплинувши на тисячі людей. За даними чилійської служби SENAPRED, сотні будинків зазнали значних пошкоджень.

Зима в Південній Півкулі

Як писав УНІАН, серпневий сніг в Атакамі був не першою погодною аномалією цього року в Південній Америці. У липні погодна аномалія з морозами та снігопадами спричинила в Аргентині, Бразилії, Уругваї та Парагваї транспортний хаос, травми серед населення та значні втрати в агросекторі.

Також ми розповідали, що саме в липні цього року на Землі було зафіксовано найнижчу температуру за останні 14 років. Термотри показали мінус 84,1 градуса Цельсія. Цей проміжний рекорд зафіксували на одній з полярних наукових станцій в Антарктиді.

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