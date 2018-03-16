У Раді сьогодні день кримськотатарської кухні на знак солідарності з жителями окупованого Криму

Перший віце-спікер Ірина Геращенко закликала урядовців також відвідати парламентську їдальню.

Сьогодні у Верховній Раді України проходить день кримськотатарської кухні на знак солідарності з жителями окупованого Росією Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пленарного засідання оголосила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.

«Сьогодні - на знак солідарності з кримськими татарами, з кримчанами, українцями, які залишаються в окупації в Криму - в українському парламенті проходить день кримськотатарської кухні», - повідомила вона.

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За її словами, в усіх їдальнях парламенту представлено страви кримськотатарської кухні.

Геращенко закликала урядовців, які ще були присутні в сесійній залі після Години запитань до уряду, підтримати цю ініціативу, відвідавши парламентську їдальню.

«Давайте разом докладати всіх зусиль не тільки до таких важливих акцій солідарності в українському парламенті, а й на підтримку кримських татар, українців і звільнення Криму», - зауважила вона.