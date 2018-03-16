Крим залишиться в складі Росії до її розпаду - журналіст

13:11, 16 березня 2018
Політика
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Журналіст упевнений, що Крим назавжди залишиться в складі Росії до її розпаду / фото УНІАН

Про це він розповів, відповідаючи на питання читача під час чату на "Главреді".

"Переважна більшість жителів Росії була дуже щасливою від повернення Криму. Крим був пунктиком в російському суспільстві — "нас образили, у нас вкрали Крим, нашу перлину". Це було і у тих, хто жодного разу в житті не був у Криму, і у тих, хто бував там. Цей пунктик був дуже популярним у російському суспільстві. І на цьому грала маса політиків, наприклад, Лужков і багато інших", - сказав він.

Крім того, Радзіховський нагадав про те, яке місце Крим займає в російській культурі і суспільстві.

"Згадайте такий знаковий фільм "Брат-2" — там герой вбиває якогось українського мафіозі і ще додає: "А за Севастополь ти мені окремо відповіси". Російське суспільство було дуже щасливе від повернення Криму. 99% суспільства, а не 86%, були дуже щасливі, коли несправедливість була виправлена, і Крим повернувся в склад Росії. Тим більше, переважна більшість жителів Криму і тоді, і зараз хотіли в Росію і не хотіли залишатися в Україні. Але за чотири роки, природно, ця емоція ослабла, просто забулася. Але вона нікуди не поділася", - зазначив він.

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Також Радзіховський вкрай песимістично оцінив можливість того, що в Росії з'явиться політик, який вирішить питання повернення Криму Україні.

"Якщо б сьогодні хтось заїкнувся про повернення Криму Україні, то такий чоловік викликав би до себе вибух ненависті і в Росії, і в Криму, і, природно, ні про яку політичну кар'єру такий чоловік не міг думати — він міг думати тільки про свою безпеку. Тому, з точки зору Росії і російського суспільства, питання Криму просто не існує. Крим — невід'ємна частина Росії, а оскільки це та частина, на яку хтось претендує, то вона ще й сакральна частина країни. Ось у вас на руках десять пальців, і, поки жоден з них не болить, все в порядку, а коли один заболить палець, він стає сакральним, вся увага — до нього. Так і Крим — якщо на нього ніхто не претендує, то Крим і Крим, а якщо хтось претендує, він набуває сакрального значення. Тому про Крим і мови бути не може — він залишиться в складі Росії. Поки Росія не розпадеться", - резюмував він.

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Теги: #окупація Криму#повернення Криму#анексія Криму Росією