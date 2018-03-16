Крим залишиться в складі Росії до її розпаду - журналіст

На думку журналіста Леоніда Радзіховського, півострів продовжує займати велике місце в російській культурі і суспільстві.

Російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський дав оцінку настроїв росіян щодо анексованого Криму.

Про це він розповів, відповідаючи на питання читача під час чату на "Главреді".

"Переважна більшість жителів Росії була дуже щасливою від повернення Криму. Крим був пунктиком в російському суспільстві — "нас образили, у нас вкрали Крим, нашу перлину". Це було і у тих, хто жодного разу в житті не був у Криму, і у тих, хто бував там. Цей пунктик був дуже популярним у російському суспільстві. І на цьому грала маса політиків, наприклад, Лужков і багато інших", - сказав він.

Крім того, Радзіховський нагадав про те, яке місце Крим займає в російській культурі і суспільстві.

"Згадайте такий знаковий фільм "Брат-2" — там герой вбиває якогось українського мафіозі і ще додає: "А за Севастополь ти мені окремо відповіси". Російське суспільство було дуже щасливе від повернення Криму. 99% суспільства, а не 86%, були дуже щасливі, коли несправедливість була виправлена, і Крим повернувся в склад Росії. Тим більше, переважна більшість жителів Криму і тоді, і зараз хотіли в Росію і не хотіли залишатися в Україні. Але за чотири роки, природно, ця емоція ослабла, просто забулася. Але вона нікуди не поділася", - зазначив він.

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Також Радзіховський вкрай песимістично оцінив можливість того, що в Росії з'явиться політик, який вирішить питання повернення Криму Україні.

"Якщо б сьогодні хтось заїкнувся про повернення Криму Україні, то такий чоловік викликав би до себе вибух ненависті і в Росії, і в Криму, і, природно, ні про яку політичну кар'єру такий чоловік не міг думати — він міг думати тільки про свою безпеку. Тому, з точки зору Росії і російського суспільства, питання Криму просто не існує. Крим — невід'ємна частина Росії, а оскільки це та частина, на яку хтось претендує, то вона ще й сакральна частина країни. Ось у вас на руках десять пальців, і, поки жоден з них не болить, все в порядку, а коли один заболить палець, він стає сакральним, вся увага — до нього. Так і Крим — якщо на нього ніхто не претендує, то Крим і Крим, а якщо хтось претендує, він набуває сакрального значення. Тому про Крим і мови бути не може — він залишиться в складі Росії. Поки Росія не розпадеться", - резюмував він.