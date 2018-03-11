Раніше Путін заявив, що Захід підвів Росію «до межі», після якої було ухвалено рішення про «повернення» півострова.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що повернення анексованого Криму Україні неможливе ні за яких обставин.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

«Та що Ви, з глузду з'їхали чи що? Немає таких обставин і не буде ніколи», - заявив він у відповідь на запитання про можливість появи таких обставин.

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Запитання було поставлено президенту в рамках інтерв'ю для телефільму Андрія Кондрашова «Путін», опублікованого в соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, раніше в документальному фільмі «Світопорядок 2018» Путін заявив, що Захід підвів Росію «до межі», після якої було ухвалено рішення про «повернення Криму».

Нагадаємо, 18 березня, в річницю анексії Криму, відбудуться вибори президента Росії. Нового керівника країни оберуть у цей день строком на шість років.