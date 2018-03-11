Путін заявив, що повернення анексованого Криму Україні неможливе ні за яких обставин

16:29, 11 березня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

«Та що Ви, з глузду з'їхали чи що? Немає таких обставин і не буде ніколи», - заявив він у відповідь на запитання про можливість появи таких обставин.

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Запитання було поставлено президенту в рамках інтерв'ю для телефільму Андрія Кондрашова «Путін», опублікованого в соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, раніше в документальному фільмі «Світопорядок 2018» Путін заявив, що Захід підвів Росію «до межі», після якої було ухвалено рішення про «повернення Криму».

Нагадаємо, 18 березня, в річницю анексії Криму, відбудуться вибори президента Росії. Нового керівника країни оберуть у цей день строком на шість років.

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