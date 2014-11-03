Китай заявив про повагу до територіальної цілісності України

"Китай послідовно виступає за невтручання у внутрішні справи інших держав. Ми поважаємо суверенітет і територіальну незалежність України. Ми сподіваємося, що в сформованих обставинах всі сторони зможуть підтримувати режим припинення вогню... зберігати стриманість і дотримуватися розпочатого діалогу... діяти спільно, щоб сприяти політичному вирішення конфлікту", - сказала офіційний представник зовнішньополітичного відомства КНР, передає РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористичні угруповання організували вибори "глав республік і депутатів народних рад" «ЛНР» і «ДНР».

Офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» в «ДНР» і «ЛНР» і не мають наміру визнавати їхні результати.

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостями.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія готова визнати результати виборів «народних рад і голів «ДНР» і «ЛНР», які "будуть важливі з точки зору легітимізації влади".