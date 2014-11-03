Штайнмайер: "Вибори" ДНР і ЛНР порушують мінські домовленості

"Сподіваюся, що Росія, крім офіційних заяв, не зробить нічого для того, аби використовувати результат виборів як привід для заохочення сепаратистів на ділі продовжувати свій шлях до «незалежності», - заявив Штайнмайєр у понеділок, 3 листопада.

Про це пише Deutsche Welle.

Позиція Росії шкодить процесу розрядки, підкреслив міністр. "Ми судитимемо про Росію за висловлюваннями - які президент РФ також повторив у Мілані, - що він підтримує єдність України й що Росія не буде цю єдність ставити під питання", - сказав глава німецької дипломатії.

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Мінські домовленості, досягнуті на початку вересня, як і раніше є дороговказом для подальшого розвитку ситуації, підкреслив Штайнмайєр. Організоване сепаратистами голосування порушує ці угоди, "тому ми не можемо визнати ці вибори", підсумував глава МЗС ФРН.