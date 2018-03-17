Порошенко закликав західні країни бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії

Також президент України закликав посилити санкції проти РФ.

Президент України Петро Порошенко закликав західні країни посилити санкції проти Росії і бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який пройде в РФ з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому медіаконцерну Funke Mediengruppe, опублікованому в суботу, 17 березня, повідомляє Deutsche Welle.

Також Порошенко зазначив, що розраховує на підтримку з боку нового німецького уряду.

"Я очікую, що всі партнери по коаліції в Німеччині виступлять за свободу, демократію і територіальну цілісність України", - сказав він.

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Порошенко також висловив надію на те, що Берлін сприятиме відправленню на схід України миротворчої місії ООН, зазначивши, що "тільки таким способом можуть бути реалізовані Мінські угоди". Доти, поки вони не будуть повністю виконані, жодного пом'якшення санкцій, ухвалених щодо Росії, бути не повинно, вважає український лідер.

За словами Порошенка, Москва намагається поставити Київ на коліна, але той "досі тримається" завдяки підтримці з боку Європи.

Говорячи про поставки зброї в Україні, Порошенко повідомив, що Київ очікує їх, насамперед, від США а потім - від Канади, Франції чи Литви.

"Угоди з продажу озброєння не люблять гучних дискусій, тому я нічого не скажу про можливі домовленості з Німеччиною", - додав український президент.

Нагадуємо, що 12 березня після напружених переговорів представники Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали коаліційну угоду і сформували новий уряд ФРН. Через два дні бундестаг обрав Ангелу Меркель на посаду федерального канцлера на четвертий термін поспіль.