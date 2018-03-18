Учасники автопробігу доїхали до маєтку Порошенка (відео)
Учасники автопробігу приїхали до будинку президента України Петра Порошенка в смт Козин, де оголосили про початок Всеукраїнської акції "Гуркіт народного гніву".
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Як йдеться у повідомленні "Руху нових сил" у Facebook, активістам нібито перешкоджали "тітушки", які заблокували дорогу автоколоні неподалік маєтку президента.
Біля будинку Порошенка учасники автопробігу били в бочки й скандували "Відставка!", "Ганьба!".
"Ми приїжджаємо сюди завжди мирно, щоб просто оголосити свої вимоги... Президент має пам'ятати, що народ знає, де він живе, і йому не вдасться сховатися", - заявляють учасники акції.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Раніше у центрі Києва в Музейному провулку поліція заблокувала авто учасника автопробігу до маєтку президента Петра Порошенка у смт Козин.