Учасники автопробігу доїхали до маєтку Порошенка (відео)

Учасники автопробігу били в бочки й скандували "Відставка!", "Ганьба!".

Учасники автопробігу приїхали до будинку президента України Петра Порошенка в смт Козин, де оголосили про початок Всеукраїнської акції "Гуркіт народного гніву".

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Як йдеться у повідомленні "Руху нових сил" у Facebook, активістам нібито перешкоджали "тітушки", які заблокували дорогу автоколоні неподалік маєтку президента.

Біля будинку Порошенка учасники автопробігу били в бочки й скандували "Відставка!", "Ганьба!".

"Ми приїжджаємо сюди завжди мирно, щоб просто оголосити свої вимоги... Президент має пам'ятати, що народ знає, де він живе, і йому не вдасться сховатися", - заявляють учасники акції.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше у центрі Києва в Музейному провулку поліція заблокувала авто учасника автопробігу до маєтку президента Петра Порошенка у смт Козин.