Поліція заблокувала авто учасника автопробігу до маєтку Порошенка (відео)

Представники РНС розмовляють з поліцією та просять правоохоронців звільнити дорогу.

У центрі Києва в Музейному провулку поліція заблокувала авто учасника автопробігу до маєтку президента Петра Порошенка у смт Козин.

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Зокрема правоохоронці перекрили виїзд з провулку в напрямку Європейської площі, передає "Українська правда".

Учасники акції розмовляють з поліцією та просять правоохоронців звільнити дорогу. Також вони запитують у правоохоронців, чому на шоломах в них немає номерів та просять показати жетони.

Йдеться, зокрема, про машину Сергія Коби, якому правоохоронці раніше повідомили про порушення ПДР, яке він здійснив вдень 18 березня. Авто Коби стояло на Європейській площі, а кілька патрульних авто перекривали йому подальший рух. Згодом з Європейської площі Коба переїхав до Музейного провулку, де його машині у подальшому не дали виїхати поліцейські.

Окрім того у РНС заявили, що поліція затримала учасника Руху Юрія Тебенка, його доправляють до Шевченківського відділку поліції.

"Його звинувачують у тому, що він - один з організаторів розбирання конструкцій на Майдані", - зазначили в РНС.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, після акції на Майдані пікетувальники планували здійснити автопробіг з Європейської площі до будинку президента України Петра Порошенка в Козині.