Снєгирьов: Поки Україна не продемонструє силу, Донбас не буде з нею рахуватися

Про це в ефірі “5 Каналу” заявив лідер Громадського об'єднання "Права справа" Дмитро Снєгирьов, передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що досі українська сторона безкоштовно постачає на окуповані території газ.

“Що б пан Порошенко не заявляв, з нами не рахуються, бо це Донбас. Донбас поважає тільки силу. Поки ми не продемонструємо силу, Донбас не буде з нами рахуватися”, - сказав він.

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Активіст зауважив, що сила повинна бути продемонстрована економічно, політично, військово.

“Ми не мусимо вмовляти окуповані території. Окуповані території мусять знати, що вони знаходяться під нашою юрисдикцією. Лише тоді вони зрозуміють, що вибори мали проводитися 7 грудня, а не 2 листопада”, - наголосив Снєгирьов.