В Раду хочуть впускати лише через рамки, у тому числі і нардепів

Наголошується, що на жаль, законопроект не стосується судів, бо там охорону здійснює інший державний орган.

До Верховної Ради внесли законопроект, що регулює порядок доступу громадян до парламенту. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Авторами законопроекту виступили лідери фракцій.

Один із авторів, нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв в коментарі Українській правді розповів, що такий законопроект є "світовою практикою".

"Проект регулює порядок доступу до таких установ, як парламент, кабінет міністрів, тощо", - сказав Соболєв.

"Цей законопроект узаконює проходження через раму народних депутатів, як це робиться в аеропортах заради безпеки. Якщо у депутат є зброя, навіть іменна, депутат не має права заходити в сесійну залу чи будь-яку державну установу крім судів", - сказав він.

Читайте такожУ Верховній Раді з собаками шукають вибухівку

За словами Соболєва, якщо така зброя є, депутат має залишити її в сейфах, які будуть розміщені біля входів.

На уточнююче питання, що буде в тому випадку, якщо рамка покаже, що депутат має при собі зброю, то чи матиме право охорона силою її вилучити, Соболєв уточнив: "Цю людину просто не пропустять – доступ буде заборонений".

Він додав, що те саме стосуватиметься охоронців депутата.

Крім того, Соболєв наголосив, що на жаль, законопроект не стосується судів, бо там охорону здійснює інший державний орган.

"Тому зараз терміново готуються поправки, що до іншого закону, щоб зробити так само з судами", - додав Соболєв.

Як відомо, 15 березня із Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.