РФ стягнула до кордону 6 "Іскандерів" та усіляко посилює військову присутність на Донбасі

Як повідомив у Facebook координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, в район Алчевськ – Стаханов – Первомайськ продовжують перекидатися сили і засоби російсько-терористичних військ. Відзначено прибуття з Росії бронетехніки для «механізованої бригади «Привид» (командир – Мозговий»). Через Краснодон прибуває стволова артилерія.

У смузі Єнакієве - Макіївка продовжують розгортання підрозділу російських ППО. Зафіксовано прибуття в район Шахтарська комплексів С-300. Водночас, роботу РЛС даних комплексів не зафіксовано.

У Макіївці озброєння і військова техніка, що прибувають з Росії, перефарбовуються під військову техніку Збройних сил України – в зелений матовий колір, з нанесенням двох паралельних білих смуг. Номери техніки зафарбовуються.

Читайте такожБойовики видають власні обстріли населених пунктів на Донбасі за дії сил АТО – штабУ район Тельманового і Новоазовська продовжується перекидання бронетехніки з півночі Донецької області. Перекидання здійснюється невеликими групами з дотриманням правил маскування. Також зафіксовано прибуття з території Росії оптико-електронних комплексів розвідки і засобів повітряної розвідки для артилерійської групи, що підтримує БТГ противника у напрямку Куликове - Павлополь.

Читайте такожРосійські солдати переодягаються у форму бойовиків "ДНР" - ТимчукЗа словами Тимчука, в прикордонних районах напроти північних районів Луганської області особовий склад прикордонних військ ФСБ РФ переведено у підвищений стан бойової готовності, варіант несення служби – посилений. У прикордонній смузі напроти Донецької області зафіксовано прибуття підрозділу (6 пускових установок) оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

Нагадаємо, сьогодні зазначалось, що російські військові знищили базу бойовиків у Горлівці після відставки бойовика Ігоря Безлера.