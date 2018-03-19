Україна закликала ООН не ігнорувати постачання Росією зброї на Донбас

Київ закликає РФ припинити незаконні поставки озброєння на схід України.

Україна закликала Організацію Об'єднаних Націй не заплющувати очі на постачання Російською Федерацією зброї через окуповану ділянку українсько-російського кордону на Донбас.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко на засіданні підготовчого комітету Третьої оглядової конференції Програми дій ООН з попередження та протидії незаконній торгівлі легкими озброєннями та стрілецькою зброєю.

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«Росія цілком ігнорує наполегливі заклики міжнародної спільноти створити ефективний контроль над кордоном. Натомість ця держава продовжує забезпечувати постійний притік незаконного озброєння та боєприпасів, включаючи стрілецьку зброю та легке озброєння, на територію України через тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону», - наголосив дипломат.

«Немає необхідності казати про те, що ці незаконні дії свідомо дестабілізують не лише субрегіональну, але й усю європейську безпеку та стабільність. Така ситуація, без жодного сумніву, наражає на небезпеку реалізацію Програми дій ООН (з попередження та протидії незаконній торгівлі легкими озброєннями та стрілецькою зброєю)», - підкреслив Вітренко.

«ООН не має права заплющувати очі на цю загрозливу ситуацію. Ми наполегливо закликаємо Росію дотримуватися Програми дій та виконувати свої зобов'язання відповідно до усіх інших міжнародних угод та договорів, які вона порушує. Ми закликаємо цю державу припинити її дестабілізуючі незаконні поставки озброєння, в тому числі стрілецьку зброю та легке озброєння, в Україну», - додав заступник постійного представника України при ООН.