РФ заблокувала заяву Радбезу ООН по псевдовиборах на Донбасі, назвавши її "неадекватною"
У заяві зокрема стверджувалося, що проведення 2 листопада голосування на сході України суперечить положенням Мінських домовленостей.
Напередодні ввечері у Раді Безпеки ООН обговорювався проект заяви щодо псевдовиборів у так званих Донецькій і Луганській "народних республіках".
У документі, запропонованому Литвою, стверджується, що проведення 2 листопада голосування на сході України суперечить положенням досягнутих у вересні 2014 року Мінських домовленостей, повідомляє 5 канал із посиланням на AgenceFrance-Presse.
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Однак Росія заблокувала цю заяву. Як заявив прес-секретар постпредства Росії при всесвітній організації Олексій Зайцев, проект заяви Ради Безпеки ООН з псевдовиборів на Донбасі "виявився неадекватним і з цієї причини не був прийнятий".