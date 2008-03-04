Експерт вважає, що Медведєв посилить тиск на Україну

Посилення економічного, енергетичного та культурного тиску на Україну ­ – такими будуть наслідки приходу до влади нового президента Росії Дмитра Медведєва. Так прокоментував «Німецькій хвилі» результати російських президентських виборів директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Новий російський курс щодо України буде полягати в реалізації доктрини ліберального імперіалізму, вважає Вадим Карасьов. За його словами, це означатиме, що Росія більше не зазіхатиме на українську територію. Натомість Москва буде активно сприяти встановленню контролю російського бізнесу за українською промисловістю та банківсько-фінансовою системою через участь росіян в українській великій приватизації та пільговому інвестуванні. У разі непоступливості Києва, Москва вдаватиметься до енергетичного тиску та намагатиметься взяти під контроль газотранзитну систему України й реалізувати обхідні маршрути постачання енергоносіїв, вважає експерт. Культурна експансія, на його думку, полягатиме в просування ідеології захисту прав та інтересів тих, кого в Москві називають «російськомовним населенням».