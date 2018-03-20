Савченко про "об’єкт А": я чудово розуміла, що за мною стежать і "можуть ліквідувати"

17:39, 20 березня 2018
Політика
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Савченко заявила, що знала про стеження за нею протягом року / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

“З об’єктом "А", приставленим до мене, я живу вже практично рік”, - зазначила вона і підкреслила, що це була ситуація, коли за “морально-емоційним станом” це було схоже на в’язницю, де за нею стежать 24 години на добу.

Вона повідомила: “Мені дуже швидко стало зрозуміло з поведінки об’єкта — людина, яка до тебе підходить з чистими помислами, так не вчиняє”.

За словами депутатки, ситуація тривала майже рік, коли “я чудово розуміла, що за мною стежать, не просто стежать, а мене можуть ліквідувати”.

Савченко підкреслила, що в такій ситуації їй весь час доводилося розігрувати роль щодо об’єкта "А" – що вона йому довіряє, а також доводилося думати, з ким зустрічатися, щоб не нанести шкоду іншим людям.

Вона наголосила, що йдеться про проживання з об’єктом "А" не в прямому значенні, а в емоційному плані.

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Говорячи про об’єкт “Б”, Савченко зазначила, що “це не одна людина”: “Я офіцер Збройних сил України і мене вчили державну таємницю не розкривати навіть ворогу, навіть під допитом, під тортурами і питками, тому я навряд чи буду це журналістам казати”.

Говорячи про зброю, яка перевозилася із окупованої території, вона зазначила, що “не вникала у всі спеціальні операції”. При цьому додала, що зброя могла завозитися для того, щоби подивитися звідки вона, тобто чи вона із “нашої території, зі зірваних складів, чи вона завезена з Росії з заводів-виробників, чи вона створюється на місцях”.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив, що спецслужбі вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом з ватажками «ДНР» готував теракти у центрі столиці, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.

15 березня Савченко викликали до СБУ на допит у справі Рубана.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. Луценко запевнив, що слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

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Теги: #Надія Савченко#брифінг