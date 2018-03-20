Савченко про "об’єкт А": я чудово розуміла, що за мною стежать і "можуть ліквідувати"

Нардеп Надія Савченко заявила, що весь час вдавала, що довіряє людині, яка за нею стежила.

Народний депутат України Надія Савченко каже, що знала, що майже рік за нею стежили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

“З об’єктом "А", приставленим до мене, я живу вже практично рік”, - зазначила вона і підкреслила, що це була ситуація, коли за “морально-емоційним станом” це було схоже на в’язницю, де за нею стежать 24 години на добу.

Вона повідомила: “Мені дуже швидко стало зрозуміло з поведінки об’єкта — людина, яка до тебе підходить з чистими помислами, так не вчиняє”.

За словами депутатки, ситуація тривала майже рік, коли “я чудово розуміла, що за мною стежать, не просто стежать, а мене можуть ліквідувати”.

Савченко підкреслила, що в такій ситуації їй весь час доводилося розігрувати роль щодо об’єкта "А" – що вона йому довіряє, а також доводилося думати, з ким зустрічатися, щоб не нанести шкоду іншим людям.

Вона наголосила, що йдеться про проживання з об’єктом "А" не в прямому значенні, а в емоційному плані.

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Говорячи про об’єкт “Б”, Савченко зазначила, що “це не одна людина”: “Я офіцер Збройних сил України і мене вчили державну таємницю не розкривати навіть ворогу, навіть під допитом, під тортурами і питками, тому я навряд чи буду це журналістам казати”.

Говорячи про зброю, яка перевозилася із окупованої території, вона зазначила, що “не вникала у всі спеціальні операції”. При цьому додала, що зброя могла завозитися для того, щоби подивитися звідки вона, тобто чи вона із “нашої території, зі зірваних складів, чи вона завезена з Росії з заводів-виробників, чи вона створюється на місцях”.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив, що спецслужбі вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом з ватажками «ДНР» готував теракти у центрі столиці, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.

15 березня Савченко викликали до СБУ на допит у справі Рубана.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. Луценко запевнив, що слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.