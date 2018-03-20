Таємничий "об’єкт А": Савченко на брифінгу скаржилася, як за нею шпигували наближені люди

Савченко заявила, що «створювала сюрреалізм» під час розмов з «Об'єктом А» про «газову камеру» та теракт у Верховній Раді.

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що навмисно «створювала сюрреалізм» під час розмов з «Об'єктом А» про «газову камеру» та вчинення теракту у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу в парламенті.

"Я почала створювати сюрреалізм. Сюрреалізм полягав у тому, що не тільки - як Луценко говорив - гранатами в різні боки, мінометом по куполу, я розповідала всі самі можливі й неможливі операції, при цьому постійно радячись з "Об'єктом А".

"Об'єкт А" надавав, наприклад, свої пропозиції. Крім того, що ви почуєте, і те, що заявляв Луценко, від "Об'єкта А" була ще пропозиція з'їздити на день народження до Турчинова, яке десь там в кінці - 30 чи 31 березня - де збирається вся політична верхівка, як завжди дуже пишно в такий складний час для України, відсвяткувати свої чергові свята", - заявила Савченко.

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"Ми розробляли і розставляли схеми, де можна, як можна, якими методами ліквідувати верхівку влади. Все це "Об'єкт А" постійно нотував на апаратуру при ньому", - додала вона.

За словами Савченко, також лунали ідеї щодо запуску у Верховній Раді отруйного газу через вентиляційну систему.

"Я навіть підкидала інші ідеї. В парламенті від колег, коли я жартувала на цю тему: "А чи не двинути сюди гранату?", колеги радили краще в фільтрову систему запустити газ і зробити газову камеру", - зазначила депутат.

"Такі сюрреалістичні події теж доносилися. "Об'єкт А" повинен був все це фіксувати. Фіксувати і невпинно передавати для того, щоб можна було скласти оцю політичну провокацію, яка на даний момент трапилася", - додала Савченко.

Водночас Савченко зазначила, що під "Об'єктом А" має на увазі декількох людей, які нібито планували її вбити за наказом Адміністрації президента. При цьому вона відмовилася називати прізвища.

"Після того, як на мене вийшли люди з окупованих територій із бажанням допомогти Україні зробити повстання на окупованих територіях, приблизно в цей період до мене прийшов "Об'єкт А", якому була поставлена задача на мою ліквідацію від Банкової. Чому називаю "Об'єкт"? Тому що це не одна людина. "Об'єкт А" я наблизила до себе максимально близько. На "Об'єкт А" я вивела людей, які хотіли контактувати з тої сторони", - повідомила вона.

За словами Савченко, завдання "Об'єкту А" ставили різні структури, і саме після контакту з ним вона "спробувала закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію".

Згодом, зауважила Савченко, усі дії записувалися в офісах, де проходили зустрічі з "Об'єктом А": готелях, військових частинах, у "сірій зоні".

Як пояснила депутат, "Об'єкт А" був їй цікавий для того, аби спрощувати переходи через лінію розмежування під час операції зі звільнення полонених.