Самогубство героя АТО Волошина: Ярош закликав Савченка не виправдовуватися

13:27, 21 березня 2018
Політика
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Ярош - Савченку: Ти знав, що береш на себе важкий хрест / Фото facebook.com/dyastrub

"Собаки брешуть, а караван іде... [...] Не виправдовуйся. Просто роби те, що зобов’язаний", - написав Ярош у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Миколаєві активісти вимагали відставки голови ОДА Савченка через самогубство Волошина.

Як повідомляв УНІАН, учасник АТО, військовий льотчик, в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках. Разом з тим, у поліції не виключили перекваліфікації чи додаткової кваліфікації справи.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

Слідчі розглядають п'ять версій у справі про загибель Волошина: самогубство у стані душевного хвилювання; самогубство, скоєне у зв’язку з професійною діяльністю на посаді в.о. директора; самогубство через відносини в родині; самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у Збройних силах України; нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.

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Теги: #Олексій Савченко#Владислав Волошин