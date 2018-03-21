Самогубство героя АТО Волошина: Ярош закликав Савченка не виправдовуватися

"Собаки брешуть, а караван іде", - Ярош підтримав Савченка у ситуації з розслідуванням обставин смерті Волошина.

Екс-лідер "Правого сектора", народний депутат Дмитро Ярош висловив підтримку очільнику Миколаївської ОДА Олексію Савченку, який опинився під тиском через обставини самогубства героя АТО, в. о. директора міжнародного аеропорту Миколаєва Владислава Волошина.

"Собаки брешуть, а караван іде... [...] Не виправдовуйся. Просто роби те, що зобов’язаний", - написав Ярош у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Миколаєві активісти вимагали відставки голови ОДА Савченка через самогубство Волошина.

Як повідомляв УНІАН, учасник АТО, військовий льотчик, в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках. Разом з тим, у поліції не виключили перекваліфікації чи додаткової кваліфікації справи.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

Слідчі розглядають п'ять версій у справі про загибель Волошина: самогубство у стані душевного хвилювання; самогубство, скоєне у зв’язку з професійною діяльністю на посаді в.о. директора; самогубство через відносини в родині; самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у Збройних силах України; нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.