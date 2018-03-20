Самогубство пілота: у Миколаєві пройшов мітинг за відставку глави області (відео)

Жителі Миколаєва вимагають відправити у відставку губернатора Савченка.

В обласному центрі люди з паперовими літачками і червоною фарбою прийшли до стін облдержадміністрації. Причина - самогубство бойового льотчика Владислава Волошина, який керував Миколаївським аеропортом.

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Як повідомляв УНІАН, Волошин 18 березня скоїв самогубство в Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Сім'я в цей момент перебувала вдома. Потерпілий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні. За свідченнями родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані і висловлював тривожні наміри.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу («умисне вбивство») - «як того вимагає процедура в таких випадках». Разом з тим, в поліції не виключали перекваліфікації або додаткової кваліфікації справи. Сьогодні, 20 березня, у Миколаєві близько 100 осіб під будівлею облдержадміністрації вимагали відставки голови ОДА Олексія Савченка та неупередженого розслідування справи про загибель Волошина. Мітингувальники звинувачували керівництво Миколаївської області у доведенні Волошина до самогубства.