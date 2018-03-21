Суд у справі Януковича відмовив адвокатам у допиті Матіоса

Разом з тим суд задовольнив низку клопотань адвокатів екс-президента про допити свідків.

Суд у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем відмовив його захисникам у допиті заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Оболонського райсуду Києва продовжує розгляд клопотань адвокатів Януковича щодо допиту тих чи інших осіб як свідків сторони захисту.

Зокрема, адвокати просили суд допитати головного військового прокурора Матіоса, щоб дізнатися, чому саме Головна військова прокуратура розслідувала справу про держзраду Януковича.

Однак суд відмовився задовольнити це клопотання, “оскільки у якості свідка просять допитати сторону кримінального провадження з тих обставин, які не є предметом доказування у даному провадженні”.

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Разом з тим суд задовольнив декілька клопотань захисників Януковича щодо допиту інших свідків. Зокрема, мова йде про свідків Валерія Виговського та Анатолія Кобилинського, який, як стверджують адвокати, розповість, що Януковичу перед втечею з України нібито погрожували.

Також суд постановив допитати свідка Володимира Павленка — колишнього начальника штабу охорони президента, який, за словами адвокатів, розповість про те, що екс-голова СБУ Валентин Наливайченко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у лютому 2014 року в Криму мали намір “ліквідувати Януковича”.

Крім того, задоволено клопотання про допит екс-охоронця Януковича Дмитра Іванцова. Це саме той охоронець, в якого стріляли під час його поїздки з Києва до Харкова.

Разом з тим суд відмовив у допиті офіціанта із Адміністрації президента Артема Доманського. Адвокати заявили, що він може розповісти про те, як захоплювали резиденцію Януковича «Межигір’я».

Однак головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко відмовився задовольнити це клопотання. “Ви сказали, що він офіціант. Мабуть, про отруєння почнете говорити”, - зазначив суддя.

Також суд відмовив у допиті ще 4 свідків: Ткаченка, Рудя, Лещенка та Руденка.

Наразі суд продовжує розглядати клопотання сторони захисту.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.