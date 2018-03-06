Екс-очільник столичного управління СБУ Щеголєв відмовився свідчити у справі Януковича

Лист Щеголєва на судовому засіданні зачитав головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Колишній керівник Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олександр Щеголєв відмовився свідчити у судовому засіданні Оболонського райсуду Києва, де розглядається справа за звинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Читайте такожЄС ухвалив рішення продовжити санкції проти Януковича та його соратниківЯк передає кореспондент УНІАН, відповідний лист Щеголєва у судовому засіданні зачитав головуючий суддя у справі Владислав Дев’ятко.

«До суду із слідчого ізолятора надійшла заява свідка Щеголєва Олександра Юрійовича, в якому останній, посилаючись на статтю 63 Конституції України, відмовляється надавати показання у якості свідка у справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича», - оголосив Дев’ятко.

Нагадаємо, нині Щеголєв перебуває під вартою в СІЗО – його звинувачують у введенні в дію антитерористичної операції ввечері 18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності, а також у введенні в дію плану «Бумеранг».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд у справі про держзраду Януковича допитав колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.