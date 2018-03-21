Ситник назвав публікації про "прослуховування" Холодницького "провокативними статтями"

Директор НАБУ наголосив, що журналісти пишуть про те, що не підтверджене жодним офіційним джерелом.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник назвав «провокативними статтями безвідповідальних журналістів» публікації в деяких ЗМІ щодо нібито прослуховування кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Ситник заявив у Брюсселі під час круглого столу, присвяченого боротьбі з корупцією в Україні.

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«Журналісти пишуть інформацію, яка не підтверджена жодним офіційним джерелом. Як я можу це коментувати? Як я можу коментувати, коли деякі журналісти – їм, можливо, необхідно пройти експертизу… Тому коментувати це не зовсім доречно… Зараз складається така ситуація, коли підштовхують до певних коментарів. Ці певні провокативні статті і заяви певних безвідповідальних журналістів я не маю ні можливості, ні морального права коментувати», - наголосив Ситник.

За словами директора НАБУ, у Верховній Раді свого часу «кричали з трибуни про причетність Ситника до вбивства».

«На жаль, специфіка медійного простору в Україні така, що, не маючи жодного офіційного коментаря уповноважених органів, журналісти пишуть таке, що, чесно кажучи, я читаю – фантастичний роман просто відпочиває. На жаль, це специфіка саме українського медійного простору», - сказав він.

За словами Ситника, коли «ми говоримо про роботу НАБУ та антикорупційної прокуратури, то ми за останні дні завершили розслідування ряду гучних справ, в тому числі стосовно одного слідчого Генеральної прокуратури».

«Зверніть увагу, що журналісти, які цінують свою репутацію в Україні, поки що не пишуть. Холодницький зараз у Брюсселі, і я думаю, що у вас є можливість поставити йому питання, що він знайшов в своєму кабінеті», - додав він.

Крім того, Ситник наголосив, що не допустить будь-якого контролю над діяльністю НАБУ чи САП.

«Детективи бюро розслідують, прокурори САП наглядають. І якщо хтось сподівається, що найближчим часом цей процес буде знищений чи взятий під контроль, - це не зовсім просто, я цього просто не допущу, щоб хтось взяв під контроль із влади те, що відбувається в НАБУ та антикорупційній прокуратурі», - заявив глава НАБУ.

За словами Ситника, він мріє, щоб НАБУ, коли він піде з посади, «працювало так само, і навіть краще».

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали про те, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.

Своєю чергою народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв заявив, що Холодницький не подав у відставку, але його до цього рішення будуть «підштовхувати».