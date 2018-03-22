Савченко заявила, що Тимошенко спілкувалася з терористом Захарченком

За словами Савченко, Тимошенко хотіла, щоб її підтримав Донбас.

Народний депутат Надія Савченко заявила, що Юлія Тимошенко спілкувалася з терористом Олександром Захарченком.

Про це вона заявила в прямому ефірі політичного ток-шоу "Український формат" на телеканалі NewsOne.

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"Другий раз, коли я поїхала із Захарченком і Плотницьким на переговори, щоб можна було поговорити безпосередньо про звільнення людей (як це в 2014 році було - можна було віддавати і повертати людей) – я тоді дізналася, що з тим же Захарченком колись спілкувалася і Юлія Володимирівна. На межі зламу Майдану і війни. Але вона постаралась цього уникнути і засудила мене за те, що я спілкувалася", - розповіла Савченко.

"На які саме теми спілкувалася Юлія Володимирівна? Звичайно, тільки про Україну. Вона хотіла, щоб її підтримав Донбас. Тому ось це лицемірство, яким "Батьківщина" весь час красиво прикривається, мене вразило до глибини душі", - зазначила народний депутат.