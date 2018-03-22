Савченко заявила, що вже проходила психологічну перевірку

Вона зазначила, що служила в авіації і проходила перевірку кожні півроку, тому будь-яка перевірка покаже, що вона психічно здорова людина, чого "не можна сказати про кожного народного депутата в залі".

Народний депутат Надія Савченко заявила, що вже кілька разів проходила психологічну перевірку.

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Про це вона сказала під час засідання Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради, передає Newsone. Нардеп зазначила, що у зв'язку зі службою в армії, вона повинна була проходити психологічну перевірку кожні півроку і вона довела, що її психологічне здоров'я в нормі.

"Я 10 років служила у Збройних силах України, причому в авіації. Я проходила перевірку кожні півроку. Кожен інститут, будь-яка ваша перевірка покаже вам, що я абсолютно психічно здорова людина. Чого не можна сказати про кожного народного депутата в залі", - сказала вона.

При цьому вона стверджує, що розкусила генпрокурора Юрія Луценка раніше і "знала яке кіно вони будуть крутити". У зв'язку з цим вона придумала історію.

"Чому ж ви не сказали, що міномети повинні були заїжджати у сміттєвозах і стріляти по куполу? Чому ви не знаєте або не розумієте, що не пристрілившись ти нікуди не влучиш? Я хотіла вас налякати і розбурхати Україну", - зазначила нардеп.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради в четвер, 22 березня, зібрався на засідання, щоб розглянути подання генерального прокурора Юрія Луценка на зняття недоторканності, затримання і арешт народного депутата Надії Савченко.