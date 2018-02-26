Холодницький переконаний, що Антикорупційний суд в Україні цього року не запрацює

Наголосимо, на створення антикорупційного суду прокурори чекають уже понад два роки.

Очільники Національного антикорупційного бюро України(НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вже втратили віру в те, що розслідувані ними справи вже цього року буде розглядати спеціалізована судова інституція.

Про це йдеться у статті DW.

"Одні політики кажуть, що проголосують у березні, інші обіцяють у травні. Я скептичний, щодо створення цього суду у цьому році. Бо проголосувати, а потім ще створити - так швидко це не робиться, а ми вже рік лише дискутуємо, яким має бути антикорупційний суд", - сказав керівник САП Назар Холодницький.

За його словами, за рік ситуація не змінилася, судді досі не мають у своєму графіку вільних місць для призначення слухань по корупційним справам.

Читайте такожАнтикорупційний комітет Ради рекомендує ухвалити законопроект Порошенка про Антикорупційний суд"Справи переносяться на два-три місяці, у суддів хвороби, відпустки, відрядження, люстрації, звільнення. І таким чином наші справи гальмуються", - констатує Холодницький.

На створення антикорупційного суду прокурори чекають уже понад два роки. За цей час НАБУ направило до суду 116 гучних корупційних справ, однак досі жоден з топ-корупціонерів не засуджений. 44 справи залишаються взагалі без розгляду. При цьому, в деяких провадженнях підготовче засідання не може відбутися понад рік, наголошують у НАБУ і САП.

Назар Холодницький вказує на те, що навіть після того як закон про антикорупційний суд буде ухвалений, ця інституція запрацює ще не скоро. Зокрема, через проблему з відбором суддів через конкурси.

"Конкурси до САП показали, як важко набрати прокурорів, коли ми з трьохсот претендентів змогли обрати лише чотирьох, то уявіть який конкурс буде на суд", - каже антикорупційний прокурор.